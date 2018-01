Atacante mineiro é arma do Cimed contra o Minas na decisão Uma das principais armas do time da Cimed, de Florianópolis, na final da Superliga masculina contra o Telemig Celular/Minas é justamente um mineiro: o ponta Filipe. O time do melhor sacador da competição tenta vencer nesta terça-feira para empatar a série melhor-de-cinco em 1 a 1. A partida será em Belo Horizonte, às 20h30, com transmissão da SporTV. No primeiro jogo, em Florianopolis, o Minas marcou 3 a 0. Aos 27 anos, o jogador nascido na cidade de Joaíma é uma das peças mais importantes no time do técnico Renan Dal Zotto. Segundo ambos, um dos motivos para a derrota na primeira partida da final foi justamente o melhor fundamento de Filipe. ?O saque aquele dia não entrou e é claro que me sinto responsável por isso. A equipe depende de um bom saque meu para jogar no melhor nível. E foi justamente o que aconteceu com o Minas. Naquele jogo eles surpreenderam a gente ao sacarem muito bem?, lembra. Nos últimos dias a equipe treinou com mais afinco tal fundamento. ?Treinamos demais o saque e o passe, que também esteve horrível no primeiro jogo. Mas agora é a hora de colocarmos a cabeça no lugar e sabermos que podemos ganhar fora de casa, como o Minas fez. Vamos entrar na quadra como leões, querendo ganhar de qualquer maneira?, afirma. Sobre os mineiros, comandados por Mauro Grasso, Filipe analisa: ?O Minas só tem jogadores de alto nível, assim como nosso time. Não foi à toa que foram as duas melhores equipes da Superliga. Estamos sempre de olho no Samuel e no Minuzzi, atacantes fundamentais para o Telemig. Eles também têm ótimos meios-de-rede."