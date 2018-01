Atentados impedem embarque de Loiola A penúltima etapa do Circuito Mundial, em Palma de Mallorca, Espanha, foi prejudicada por causa dos atentados aos Estados Unidos. Loiola, na Califórnia, não conseguiu embarcar para jogar com Ricardo. Tande e Emanuel, estréiam nesta sexta-feira na competição, assim como as duplas Franco e Roberto Lopes, Paulão e Bella, Pará e Harley.