Atuais campeãs olímpicas no caminho de Ana Paula e Shelda

A estréia da dupla Ana Paula/Shelda não poderia ser mais complicada, já que as brasileiras terão pela frente a dupla norte-americana formada por Walsh e May, que são as atuais campeãs olimpíadas e tricampeãs mundiais, nesta sexta-feira. Ana Paula, que joga no lugar da machucada Adriana Behar, ajudou Shelda a vencer os dois primeiros confrontos realizados nesta quinta-feira, no começo da última etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, que está sendo disputado na ilha de Phuket, na Tailândia. A primeira vitória aconteceu diante das alemãs Ilka Semmler e Katrin Holtwick por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/18, em 36 minutos. Na segunda rodada, elas passaram pelas francesas Deborah Giaoui e Eva Hamzaoui, também por 2 sets a 0, com parciais de 2 sets a 0 (21/12 e 21/10), em 33 minutos. Renata e Talita também venceram seus dois confrontos e está na fase principal, mas a dupla formada por Maria Clara e Carolina perderam para as norte-americanas Jennifer Boss e April Ross, treinadas pelo brasileiro Anjinho, por 2 sets a 1, parciais de 21/18, 17/21 e 10/15, e agora disputam a repescagem.