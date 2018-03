Atuais campeões olímpicos, Alison e Bruno Schmidt desafiam fãs em torneio amador

As idas à Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo, não serão as mesmas para os amantes do vôlei de praia. No próximo domingo (25) os fãs da modalidade poderão encarar os atuais campeões olímpicos, Alison e Bruno Schmidt, em um torneio 4 por 4 realizado no local.

A competição amadora terá 48 equipes divididas nas categorias masculina e feminina. Os vencedores poderão disputar uma partida com a dupla Alison e Bruno. As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial do torneio.

"Jogar em Vila Velha é um presente. É a areia que a gente treina, é onde as pessoas passam no calçadão e assistem Alison e Bruno treinando de segunda à sábado. Agora, eles vão poder jogar na nossa rede, sentar em nossa cadeira e entender a vida de um atleta profissional e campeão olímpico", conta Alison Cerutti em entrevista ao Estado.

Animado por jogar "no quintal de casa", Alison fala sobre o propósito e a motivação da competição: "Recebemos alguns recados, encontramos atletas amadores e eles já falam sobre poder jogar contra nós, dar um bloqueio no Mamute e fazer um ponto no Bruno", conta. "Você vê que o povo está motivado e essa era a intenção do campeonato: trazer essas pessoas para se aproximar da gente".

Com quatro jogadores para cada lado da rede, o parceiro Bruno Schmidt relembra que a formação é apreciada pelos fãs. "Estou muito feliz com esse torneio, o vôlei de praia não tem mais essa formação, mas lembro que, quando tinha, todos falavam bem do 4 por 4. Tem uma aceitação muito boa", diz.

O evento será gratuito e aberto ao público. Os interessados em formar equipes para a disputa terão que desembolsar R$ 60 por quarteto para se inscrever. As vagas são limitadas.