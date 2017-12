Atual campeã mundial, Itália perde para a Sérvia na estréia A zebra já correu solta logo na primeira rodada do Mundial de Vôlei feminino, que está sendo disputado no Japão. Nesta terça-feira, em Nagóia, a seleção da Itália, que defende o título conquistado em 2002 na Alemanha, foi derrotada pela Sérvia e Montenegro por 3 sets a 1 - com parciais de 25/18, 25/22, 19/25 e 27/25. O jogo foi válido pelo Grupo D, que teve mais duas partidas com resultados previsíveis. O Peru massacrou o Egito por 3 sets a 0 (25/19, 25/6 e 25/13) e Cuba venceu a Turquia também por 3 a 0 (25/20, 27/25 e 25/21). Outra surpresa do dia aconteceu em Tóquio, pelo Grupo A. O Japão, que joga em casa com o apoio de toda a torcida, conseguiu perder para Taiwan por 3 sets a 1 - parciais de 18/25, 25/18, 25/19 e 25/22. Quem não deu chance para o azar foi a Coréia do Sul, que bateu facilmente a Costa Rica por 3 sets a 0 (25/16, 25/15 e 25/17). Completando a chave, a Polônia ganhou do Quênia por 3 sets a 1 (25/15, 25/17, 20/25 e 25/20). Os resultados do Grupo B, que vai cruzar com a chave do Brasil na próxima fase, não tiveram surpresas. A Rússia não tomou conhecimento da ingenuidade do México e venceu por 3 sets a 0 - com parciais de 25/8, 25/11 e 25/10. A China teve um pouco de trabalho para derrotar o Azerbaijão por 3 a 1 (25/23, 24/26, 25/16 e 25/22) e a Alemanha ganhou da República Dominicana por 3 sets a 0 (25/17, 25/16 e 25/21).