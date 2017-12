Vice-campeã da Liga Mundial de Vôlei, Sérvia está fora da Olimpíada

Vice-campeã da Liga Mundial de Vôlei de 2015 no Maracanãzinho, a seleção da Sérvia não vai voltar ao ginásio carioca para os Jogos Olímpicos do Rio. Os sérvios já estão eliminados do processo de classificação para a Olimpíada deste ano após perderem em seus dois primeiros compromissos no qualificatório europeu, que está sendo jogado em Berlim.

No disputadíssimo Pré-Olímpico Europeu, que só vai classificar um time à Olimpíada e outros dois ao Pré-Olímpico Mundial, a Sérvia estreou perdendo para a Polônia, na terça-feira, por 3 sets a 1. Na quarta, levou 3 a 0 da Alemanha. A eliminação foi sacramentada quando, nesta quinta, a Polônia fez 3 a 0 na Bélgica. Agora, Polônia e Alemanha têm duas vitórias e estão classificadas à semifinal antes mesmo da última rodada.

Herdeira da Iugoslávia, a Sérvia foi bronze nos Jogos de Atlanta-1996 e ouro em Sydney-2000, indo a todas as edições olímpicas desde que se tornou um país independente. Em Mundiais, vem de um nono lugar em 2014, mas ficou com o bronze em 2010. Já na Liga Mundial voltou ao pódio este ano, derrotada pela França na final.