Austrália vence no vôlei de praia A dupla australiana Pottharst e Cook, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney, venceu as brasileiras Adriana e Shelda (medalha de prata) neste domingo por 2 sets a 1, no Rio, no desafio dos Jogos Mundiais de Verão. O Brasil ganhou o primeiro set por 21 a 12, mas devido ao forte calor e ao mal-estar de Shelda, foi dominado e perdeu os dois seguintes por 21/15 e 15/13.