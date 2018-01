Avião com os bicampeões do vôlei já pousou em São Paulo Parte dos jogadores bicampeões mundiais de vôlei já estão no Brasil. Por volta de 8 horas da manhã desta terça-feira, o avião vindo de Paris pousou no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo). Cerca de 40 minutos depois, os atletas começaram a aparecer no saguão de desembarque internacional e foram recepcionados por seus familiares, amigos, torcedores e jornalistas. Sete jogadores chegaram ao Brasil para participar dos eventos para comemorar o título conquistado no Japão. O levantador reserva Marcelinho, o oposto Anderson, os ponteiros Giba, Dante e Samuel, o meio-de-rede Rodrigão e o líbero Serginho concederão entrevista coletiva no Ginásio do Ibirapuera (zona sul de São Paulo) e, em seguida, farão um desfile em carro aberto pelas principais ruas do centro da capital paulista. Por causa de compromissos com seus clubes na Europa, o ponteiro Murilo e os meios-de-rede André Heller e Gustavo, o levantador titular Ricardinho e o oposto André Nascimento ficaram em Paris e se deslocaram para as cidades de suas equipes, já que os campeonatos nacionais no Velho Continente serão retomados já neste final de semana. O técnico Bernardinho e parte da comissão técnica desembarcou no Rio de Janeiro.