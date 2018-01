Banespa anuncia acerto com Giovane O Banespa chegou a um acerto com Giovane e irá anunciar oficialmente a contratação do jogador na quinta-feira. O campeão mundial com a seleção brasileira disputou o último Campeonato Paulista pelo time de Suzano, em que conquistou o título, e será o principal reforço do Banespa para a disputa da Superliga Masculina de Vôlei.