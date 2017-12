Banespa apresenta novidades no vôlei O Banespa, atual campeão paulista, teve orçamento melhorado pela diretoria do banco e nesta terça-feira apresenta em São Paulo sua equipe para a próxima temporada. As novidades são Giovane (ex-Vasco) e Roim (ex-Palmeiras). O russo Olikhver deve acertar nos próximos dias. O Banespa renovou ainda com Balu, Badá, Murilo e Leandro. No feminino, o Rexona, do técnico Helio Griner, contratou Fabiana Berto (ex-Pinherios), Flúvia, Raquel e Denise (ex-Vasco).