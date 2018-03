Banespa bate o Lupo pela Superliga masculina de vôlei O Santander/Banespa conseguiu sua segunda vitória em 2007 na Superliga masculina de vôlei. O algoz deste sábado foi o Lupo Náutico, que caiu por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/20 e 25/15, em São Bernardo do Campo. Com o resultado, o Banespa chegou ao quinto triunfo em oito jogos na competição. O Lupo Náutico conheceu a sétima derrota, com o mesmo número de partidas. Ainda neste sábado, o Vôlei Futuro conseguiu uma virada fora de casa por 3 sets a 2 sobre o Shopping ABC, com parciais de 23/25, 23/25, 25/16, 25/20 e 15/11, obtendo sua terceira vitória. Já o Ingá/Álvares chegou ao terceiro triunfo ao bater o Seda/Betim, fora de casa, por 3 a 1, com parciais de 25/23, 17/25, 25/20 e 25/22.