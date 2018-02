Banespa bate o Vôlei Futuro na reabertura da Superliga Na reabertura da Superliga Masculina de vôlei, o Santander/Banespa derrotou facilmente o Vôlei Futuro por 3 sets a 0, nesta quarta-feira, no Ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo. As parciais da partida, válida pela sétima rodada, foram de 25/16, 25/21 e 25/20. O Santander Banespa chegou à quarta vitória em sete jogos na competição. Já o Vôlei Futuro somou sua quinta derrota, com o mesmo número de partidas. A sétima rodada da Superliga tem prosseguimento nesta quinta-feira, com os seguintes confrontos: Barão/Blumenau x Unisul/Nexxera, Telemig Celular/Minas x Ingá/Alvares, Sada/Betim x São Caetano/Tamoyo, Shop. ABC/Santo André x Lupo/Náutico, Fátima/UCS x On Line/São Leopoldo, Bento Vôlei/Ulbra x Uptime.