Banespa é campeão paulista de vôlei A equipe do Banespa conquistou o título do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, ao derrotar o Palmeiras/Guarulhos, de virada, por 3 sets a 2, na noite desta terça-feira. O Palmeiras começou na frente, vencendo o primeiro set por 25-17, mas o Banespa se recuperou e venceu o segundo por 21-25. No terceiro, nova vitória da equipe do Palmeiras (25-23). O Banespa voltou a reagir e venceu fácil o quarto set: 15-25 e, no tie-break, fechou o jogo em 11-15. A partida - realizada no Ginásio João do Pulo e que teve a duração de 126 minutos - foi a segunda do playoff decisivo da competição disputado em melhor de três. O primeiro jogo foi vencido pelo Banespa por 3 sets a 0. Este foi o quinto título paulista conquistado pelo Banespa. O Banespa jogou com: Murilo, Badá, Joel, Léo, Balú, Nei, Sérgio Dutra, Leandro, Roim, Renato e Jackie. Pelo Palmeiras/Guarulhos jogaram, Talmo, Lilico, Orlando, Maurício, Reinaldo, Paulo, Levi, Rodrigo, Sandro, Pedrinho e Hernani.