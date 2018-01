Banespa e Minas: decisão é na quinta Não será mais no sábado, mas nesta quinta-feira que Banespa e Telemig/Minas vão se enfrentar, às 20 horas, no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, para disputar o último jogo da melhor-de-três pelo título da Superliga Masculina de Vôlei, com transmissão do SporTV. A Confederação Brasileira de Vôlei divulgou a alteração em seu site, sem maiores explicações. Jogando na casa do adversário, o time paulista empatou a série no último sábado fechando 3 sets a 1 sobre o Minas, com parciais de 29/31, 25/18, 25/23 e 25/23. Na primeira partida, o time mineiro havia superado os paulistas por 3 sets a 2, vencendo de virada no Poliesportivo de São Bernardo.