Banespa é único invicto da Superliga Ainda sem o campeão mundial Giovane, com problemas para ser inscrito, o Banespa se tornou o único invicto da Superliga Masculina de Vôlei. O feito foi conseguido na noite de sábado, com a vitória sobre o atual tricampeão Telemig Celular/Minas por 3 sets a 2 (25/19, 20/25, 25/23, 22/25 e 15/10), em São Paulo. Outro destaque da rodada da Superliga foi a volta de Carlão às quadras. Depois de dois anos afastado, o capitão da seleção brasileira na conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona, em 1992, ajudou a Unisul a vencer a UCS por 3 a 0 (25/22, 25/18 e 25/23). Em outros jogos, o Bento Gonçalves derrotou Santo André por 3 a 0 (25/17, 25/13 e 25/21), a Ulbra ganhou do Suzano por 3 a 1 (25/20, 27/29, 27/25 e 25/22) e o Lupo/Náutico venceu o Palmeiras também por 3 a 1 (20/25, 25/21, 25/23 e 25/17).