Banespa enfrenta Telemig e tabus Jogar vôlei pelo simples prazer de fazê-lo. Segundo o gerente do clube, José Montanaro Júnior, é assim que o Banespa irá se comportar em quadra, na quinta-feira, às 20h30, em Belo Horizonte. A partida contra o Telemig/Minas é a decisiva da fase semifinal da Superliga, empatada por 2 jogos a 2. Quem vencer enfrentará a Ulbra na final, também em série melhor-de-cinco jogos. "Tentamos aliviar ao máximo os jogadores em relação às responsabilidades", disse Montanaro. "Por isso, quebrar os tabus do Minas é encarado como um estímulo para nós." O primeiro tabu já foi superado. O Minas chegou à semifinal invicto em 26 jogos. Perdeu duas partidas para o Banespa, em São Paulo. Agora, os paulistas precisam superar os mineiros na casa do adversário, fato ainda inédito na temporada. Montanaro observa que a comissão técnica não enaltece essas situações, subjetivas, no seu ponto de vista, na atual fase da competição. "O que realmente importa é como as equipes estarão na hora do jogo. Com dor de barriga ou torcicolo ninguém consegue jogar, nem os melhores." O Banespa, na verdade, vive a expectativa de quebrar os seus próprios tabus - não conquista o título brasileiro desde 1991/1992. O único time paulista que sobreviveu na Superliga (tanto na masculina quanto na feminina) não chega à uma final desde 1996/1997. Naquela ocasião, perdeu o título para o Suzano. Clubes paulistas deixaram de disputar a decisão masculina desde 1998/1999, quando o Suzano caiu diante da Ulbra. Seleção - Marcelo Negrão, Giovane, Marcelinho, Nalbert, Rodrigão, Ricardinho e Dante iniciam na segunda-feira, no Rio, os treinos com o técnico da seleção brasileira, Bernardinho, para a Liga Mundial. Os outros atletas vão se apresentar quando se desligarem da Superliga. Cristiano, Enoch e Bruno Furtado foram convidados para participar dos treinamentos.