Banespa enfrenta Unisul na Superliga O destaque deste domingo da Superliga Masculina de Vôlei é o jogo entre Banespa e Unisul, às 16 horas, em São Paulo, com transmissão ao vivo da TV Bandeirantes. Na última rodada da competição, o Lupo/Náutico de Araraquara surpreendeu a favorita Ulbra por 3 sets a 1, com parciais de 30/32, 26/24, 25/21 e 25/21, na noite de sexta-feira, em partida realizada em Araraquara. "Nossa equipe jogou muito bem, teve muita disciplina dentro de quadra e, por isso, saiu vitoriosa. Sacamos e bloqueamos melhor. A relação entre esses dois fundamentos foi a diferença da partida", elogiou o técnico do Lupo, José Paulo Peron. O treinador da Ulbra, Jorge Schmidt, admitiu: "Entramos passivos demais na quadra. O Lupo/Náutico jogou uma partida fantástica, de forma agressiva. Hoje, nosso saque vacilou e, conseqüentemente, o bloqueio não funcionou." Na outra partida de sexta-feira, o Bunge/Barão bateu o Bento Gonçalves por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/23 e 25/17, em Blumenau.