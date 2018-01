Banespa mantém invencibilidade A equipe do Banespa derrotou o UCS, de Caxias do Sul (RS), na noite desta quinta-feira por 3 sets a 1 e manteve a invencibilidade na Superliga Masculina de Vôlei. O jogo, disputado no ginásio Poliesportivo de Caxias do Sul, teve as parciais de 25-13, 29-27, 21-25 e 25-13, em 97 minutos. Esta foi a quinta vitória consecutiva do time do Banespa na competição. Apesar da vitória, o técnico Mauro Grasso não gostou do desempenho da equipe paulista. ?O grupo entrou bem no primeiro e no quarto sets. Nos outros, o time jogou mal, sem concentração?, reclamou. O tricampeão Telemig/Minas, por sua vez, confirmou o favoritismo e derrotou o Santo André por 3 sets a 0. O primeiro set foi muito equilibrado e acabou decidido num surpreendente 34/32. No segundo set, o domínio do time mineiro ficou mais claro e a série foi fechada com 25/21. No terceiro, o Minas consolidou a superioridade e fechou o jogo com 25/12. A partida foi disputada no ginásio Dell´Antonia, em Santo André e com esse resultado, o Minas confirmou a liderança na Superliga. Soma cinco vitórias em seis jogos.