Banespa perde amistoso em São Paulo A equipe do Banespa foi derrotada por 3 sets a 2 pelo time coreano LG Insurance Volleyball Teams, em amistoso disputado na noite desta sexta-feira, em São Paulo. Foi o primeiro amistoso do time brasileiro na temporada. A partida durou 1h44min e terminou com parciais de 17-25, 22-25, 27-25, 25-22 e 12-15. Neste sábado, o Minas enfrenta o Hisamitsu, na abertura da Salompas Cup, em Salvador. O torneio reúne equipes do Brasil, Japão, Argentina e Itália.