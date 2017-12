Banespa vence na Superliga de Vôlei O Banespa se reabilitou na Superliga Masculina de Vôlei, mas não convenceu. Atual campeã paulista a equipe derrotou o Bunge/Barão, por 3 sets a 1, de virada, na noite deste sábado. A partida, válida pela segunda rodada do returno, durou 104 minutos e teve as parciais de 20-25, 25-23, 25-21 e 25-18. Apesar da vitória, o técnico Mauro Grasso não gostou muito do desempenho do time. "Espero que a gente atue com mais personalidade daqui para frente", disse, ao final da partida. Segundo Grasso, a equipe jogou bem apenas no quarto set e ainda parece estar sentido a derrota para a Uneb, na abertura do returno. "Não esperava que o time estivesse tão traumatizado. Tanto que os jogadores entraram tensos, sem alegria de jogar, com a obrigação de vencer pesando bastante?, concluiu.