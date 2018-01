Banespa/São Bernardo está na semifinal da Superliga O Banespa/São Bernardo conquistou neste sábado vaga na semifinal da Superliga Masculina. O time venceu o On Line, do Rio Grande do Sul, por 3 sets a 2 (14/25, 25/16, 20/25, 25/23 e 15/12) e fechou em 2 jogos a 1 a série melhor-de-três. Na semifinal, o Banespa vai enfrentar o Cimed. Na Superliga Feminina, dois semifinalistas saem neste domingo em confrontos que estão empatados por 1 a 1. Às 14 horas, jogam Oi/Macaé e Brasil Telecom, em Macaé, e Osasco/Finasa e Fiat Minas, em Osasco.