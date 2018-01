BCN defende liderança na Superliga Líder da Superliga Feminina de Vôlei, o BCN/Osasco defende em casa a primeira colocação nesta terça-feira diante da Nunceng/Macaé, às 20h30. A partida terá transmissão da SporTV. As paulistas têm nove vitórias em dez jogos, e o time fluminense, que está na sexta posição, tem três vitórias em dez partidas. Na vice-liderança, a MRV/Minas joga em Belo Horizonte às 19h contra o Açúcar União/São Caetano. A equipe do ABC está na sétima posição na tabela. ?Teremos uma semana muita puxada, com dois jogos importantíssimos (São Caetano e Rexona, no sábado, em Curitiba). Este é um jogo-chave para as nossas pretensões?, diz o técnico Antônio Rizola, da MRV. Às 20h jogam Rexona/Curitiba, terceira, e Cadsoft/São José, oitava; Blue Life/Pinheiros, quinta, e Campos, quarto colocado.