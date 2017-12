BCN e Campos decidem o GP de vôlei BCN/Osasco e ACF/Campos fazem neste sábado a final do Grand Prix Vôlei Brasil Feminino. A partida será realizada no ginásio José Liberatti, em Osasco, às 20h, com transmissão da Sportv. Os dois times conquistaram as vagas para a decisão quinta-feira, quando o BCN, do técnico José Roberto Guimarães, venceu o Blue Life por 3 sets a 0 (25/18, 25/22 e 25/19). A equipe carioca, de Campos, derrotou o MRV/Minas 3 sets a 0 (25/18, 26/24 e 30/28).