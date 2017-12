BCN e MRV abrem playoff no vôlei As equipes femininas de vôlei do BCN/Osasco e do MRV/São Bernardo iniciam nesta quinta-feira a série melhor-de-três partidas pelas semifinais do Campeonato Paulista da Divisão Especial. O jogo está marcado para as 19 horas, no Ginásio Poliesportivo, em São Bernardo do Campo. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado, a partir das 18 horas, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, com transmissão ao vivo da SporTV. Caso seja necessária a realização do terceiro jogo, este também será em Osasco, no dia 31, a partir das 18h45. O outro finalista sairá do confronto entre Blue Life/Pinheiros e União/São Caetano, que também começa a ser decidido nesta quinta-feira, a partir das 18h45, no Ginásio Poliesportivo do Pinheiros. As finais do Campeonato Paulista começam no dia 2 de novembro.