BCN e Rexona fazem clássico no vôlei Amanhã é dia de clássico no ginásio José Liberatti, em Osasco. Rexona e BCN duelam às 20 horas, no último jogo do primeiro quadrangular do Grand Prix Brasil. Os times já se enfrentaram 18 vezes, num dos confrontos mais tradicionais do vôlei feminino brasileiro, com vantagem do Rexona: 11 vitórias. Outros jogos da rodada: Santo André x Macaé, MRV x Automóvel Clube e São Caetano x Blue Life.