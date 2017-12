BCN estréia em torneio na Suíça O BCN/Osasco estréia nesta sexta-feira no Torneio Precon Top Volley International, que será disputado na Suíça. O primeiro adversário da equipe será o time da casa, Zeiler Koniz, às 10h30 (de Brasília). Às 14h30, o grupo volta à quadra para enfrentar o Método Minetti Vicenza (Itália). O BCN/Osasco está no grupo A da competição. Na primeira fase, os times de cada grupo jogam entre si e os dois melhores seguem para as semifinais, que serão realizadas no sábado. A final será domingo.