BCN perde invencibilidade no Paulista Caiu o último invicto do Campeonato Paulista feminino de vôlei. Na noite de sábado, o BCN/Osasco perdeu em casa para o Blue Life/Pinheiros em uma partida equilibrada, que teve placar de 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 22/25, 14/25, 25/18 e 13/15, em quase duas horas de jogo. O time de Osasco conta com várias estrelas, começando pelo técnico José Roberto Guimarães - foi o comandante da Seleção masculina que conquistou o ouro olímpico em Barcelona/92 -, e três atletas que conquistaram a medalha de bronze em Sydney: Virna, Janina e Walewska. No Pinheiros, de Ari Rabello, não havia nenhuma atleta de Seleção. Em Santo André, o time da casa não conseguiu evitar a derrota para o MRV/Ponte Preta, que venceu por 3 a 2, com parciais de 24/26, 23/25, 25/22, 25/21 e 15/9. Na competição masculina, também no sábado, o Rio Branco de Americana não conseguiu passar pelo Banespa, que venceu por 3 sets a 0 - parciais de 25/19, 25/22 e 25/18.