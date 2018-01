BCN vence a segunda na Superliga O atual campeão paulista BCN/Osasco conquistou a segunda vitória na Superliga Feminina de Vôlei, neste domingo, diante da Cadsoft/Tênis Clube de São José, por 25/20, 25/15 e 25/19, na casa do adversário. A levantadora do BCN, Fernanda Venturini, acha que seu time cometeu alguns erros no primeiro set por falta de concentração, mesmo não tendo dificuldades para ganhar. "Foi um bom treino", observou. O time não teve a líbero Arlene, uma das melhores na posição, com problemas médicos. Virna, que se recupera de uma contusão no pé, jogou o terceiro set para adquirir ritmo. "Fiquei mais de 60 dias sem jogar e é importante voltar, aos poucos, sem comprometer o meu retorno", comentou. No outro jogo da rodada, o MRV/Minas venceu, de virada, o Automóvel Clube/Campos por 21/25, 22/25, 25/19, 25/21 e 15/11. Em Curitiba, no sábado, o Rexona bateu o Macaé/Nuceng por 26/24, 25/19 e 25/14. Em São Paulo, o Blue Life/Pinheiros ganhou do Açúcar União/São Caetano, também de virada, por 19/25, 23/25, 25/19, 25/22 e 15/11 Pela Superliga Masculina, o Banespa/Mastercard ganhou do Wizard/Suzano, de virada, também no sábado, 23/25, 25/18, 25/19 e 25/18, em seu ginásio, em São Paulo. Suzano ainda não teve o campeão olímpico e mundial Giovane, que está com problemas para obter sua transferência. O Telemig Celular/Minas derrotou a Unisul (SC) por 23/25, 27/25, 32/30 e 25/18, de virada, em Belo Horizonte, na mesma rodada de sábado. Após empatar por 1 a 1, o time mineiro foi buscar uma diferença de sete pontos no terceiro set.