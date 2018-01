BCN vence e fica a uma vitória do título O BCN/Osasco ampliou a vantagem na série decisiva da Superliga Feminina de vôlei ao derrotar neste sábado o MRV/Minas por 3 sets a 0, com parciais de 25-18, 25-19 e 25-10. Agora a equipe está a uma vitória do título. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, em Belo Horizonte.