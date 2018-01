BCN vence e mantém invencibilidade O BCN venceu neste sábado o Blue Life/Pinheiros por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/21 e 25/18, em 1h15 de partida, no ginásio Professor José Liberatti, em Osasco. Com o resultado, o time dirigido pelo técnico José Roberto Guimarães manteve a liderança e a invencibilidade na Superliga Feminina de Vôlei. A competição sofre agora uma paralisação por causa das festas de fim de ano. O BCN volta a jogar no dia 11 de janeiro, contra o MRV/Minas, novamente em Osasco. As jogadoras do tetracampeão paulista foram liberadas após a partida. Elas voltam aos treinos só na quinta-feira à tarde. No domingo, ganham mais três dias de folga para comemorar a passagem de ano. Com a boa atuação sobre o Pinheiros, o BCN obteve a quinta vitória no torneio. O time tem agora 10 pontos ganhos, com 15 sets vencidos e apenas um perdido, com a melhor campanha entre os oito participantes. O técnico Zé Roberto ficou satisfeito com o desempenho da equipe, que enfrentou algumas dificuldades apenas no início do primeiro set e segundo, quando o adversário chegou a estar na frente no placar. No terceiro set, o time de Osasco recuperou o controle do jogo e o treinador pôde colocar todas as jogadoras da equipe em quadra. ?Foi muito importante fechar o ano na liderança. Perdemos apenas um set na competição e isso mostra que o trabalho está sendo bem feito?, comenta Zé Roberto. ?A tônica da Superliga até agora tem sido o equilíbrio. Vencemos o Pinheiros por 3 a 0, mas tivemos dificuldades nos dois primeiros sets. Nada é fácil neste torneio.?