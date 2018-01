BCN vence e mantém liderança O BCN manteve a liderança da Superliga Feminina de Vôlei após a vitória deste domingo diante do Blue Life/Pinheiros, em São Paulo, por 3 sets a 0 (25/15, 25/17 e 25/17), pela quinta rodada do returno. Sábado, em Belo Horizonte, o rival será o MRV/Minas ? o confronto decide o campeão da fase. No sábado, o MRV derrotou o Rexona, no Paraná, por 3 sets a 1 (25/23, 25/21, 23/25 e 25/21). BCN e MRV são os dois melhores times da Superliga até agora.