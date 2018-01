BCN/Osasco passa fácil pelo Macaé O BCN conquistou na noite desta terça-feira sua quarta vitória na Superliga Nacional Feminina de Vôlei. Em partida realizada em Macaé (RJ), o time de Osasco venceu o Macaé/Nuceng por 3 a 0, com parciais de 25/10, 25/16 e 25/15, em pouco mais de uma hora de partida. Com o resultado, o tetracampeão paulista manteve a invencibilidade na competição. A próxima partida do BCN está marcada para sábado, às 18 horas, contra o Blue Life/Pinheiros, em Osasco, com transmissão direta pela SporTV. Será a primeira partida do BCN nesta Superliga em seu ginásio. Depois desta quinta rodada, a Superliga entrará em recesso para as festas de fim de ano.