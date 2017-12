Behar e Shelda buscam o 10º título As pentacampeãs Adriana Behar e Shelda entram em quadra nesta sexta-feira nas areias da praia de Pajuçara, em Maceió, para a 12ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A dupla poderá alcançar o décimo título em etapas este ano. Elas foram campeãs em nove delas (Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Santos, Cuiabá, Goiânia, Niterói, Vitória e Feira de Santana) ficaram com o vice-campeonato em Brasília e não participaram em Betim (MG). "Com o fim do ano se aproximando está cada vez mais difícil vencer. Foram muitas competições e o desgaste é enorme. Nosso corpo está cansado. Mas não vamos desistir. Queremos estar entre as primeiras e para isso é preciso uma boa dose de sacrifício", disse Adriana Behar. Behar e Shelda lideram o ranking nacional com 2.000 pontos, seguidas de Ana Paula e Tatiana com 1.840 pontos. Depois de Maceió, ainda restam as etapas de Recife, João Pessoa e Fortaleza. O circuito tem data prevista para terminar no dia 08 de dezembro.