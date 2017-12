Behar e Shelda conquistam 5º mundial A Federação Internacional de Vôlei confirmou nesta quinta-feira o pentacampeonato mundial de Adriana Behar e Shelda no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla do Brasil já não pode mais ser alcançada pelas norte-americanas Young e Fontana, que desistiram de disputar a etapa de Hong Kong, onde as brasileiras tentarão neste fim de semana a sua sexta vitória na temporada 2001. Com a confirmação do título, o Brasil mantém a supremacia no Circuito Feminino - as duplas brasileiras ganharam tudo desde 1993. Em 94, Monica Rodrigues e Adriana Samuel foram as campeãs. Nos dois anos seguintes foi a vez de Jacqueline e Sandra. E, de 97 para cá, só deu Adriana Behar e Shelda.