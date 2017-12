Behar e Shelda fecham ano com vitória Campeã do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a dupla número 1 do mundo, Adriana Behar e Shelda, encerrou bem a temporada ao conquistar também a última etapa. Neste domingo, em Fortaleza, as brasileiras venceram as norte-americanas McPeak e Walsh por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 22/10. Masakayan e DeNecochea, dos Estados Unidos, derrotaram Leenstra e Kadijkr, da Holanda, também por 2 a 0 e ficaram com o bronze.