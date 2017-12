Behar e Shelda ganham o bi mundial Em uma final brasileira, a dupla Adriana Behar e Shelda conquistou o título de bicampeã mundial de vôlei de praia, ao vencer Sandra Pires e Tatiana Minello, hoje, na cidade austríaca de Klagenfurt. Behar e Shelda, que haviam conquistado a competição em 1999, superaram as adversárias por 21/16 e 21/18. Na disputa da medalha de bronze as checas Eva Celbova e Sona Dosoudilova venceram as norte-americanas Elaine Youngs e Fontana por 21/17 e 21/19.