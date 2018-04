Benjamin e Franco avançam às quartas de final na Holanda

A dupla formada pelos brasileiros Benjamin e Franco garantiu nesta sexta-feira uma vaga nas quartas de final da etapa de Haia, na Holanda, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Pela repescagem, Harley e Alisson seguem vivos na competição, mas terão de vencer três jogos para chegar às semifinais.

Pelas oitavas de final do torneio, Benjamin e Franco venceram nesta sexta os austríacos Gosch e Horst por 2 sets a 0 (21/11 e 21/13), enquanto Harley e Alisson foram superados pelos estonianos Kais e Vesik por 2 sets 0 (21/18 e 21/17).

As baixas do dia ficaram com Billy e Bruno Schmidt e Ricardo e Pedro Solberg, eliminados na repescagem do torneio. Billy e Bruno foram derrotados pelos suíços Laciga e Bellaguarda por 2 sets a 0 (26/24 e 21/18), e Ricardo e Pedro Solberg foram superados pelos letões Samoilovs e Sorokins por 2 sets a 1 (21/14, 15/21 e 17/15).