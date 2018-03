Benjamin e Luizão perdem e são eliminados na Croácia

Os brasileiros Benjamin e Luizão foram eliminados da etapa croata do Circuito Mundial de vôlei de praia masculino, disputada em Zagreb. Os brasileiros perderam o terceiro jogo do dia no qualifying do torneio. Benjamin e Luizão cairam na terceira rodada do qualifying. A dupla brasileira foi derrotada pelos holandeses De Gruijter e Ronnes, por 2 sets a 1 (19/21, 21/14, 12/15). Na quinta-feira, três duplas brasileiras entram em quadra pela chave principal do torneio. Ricardo Araújo e Fábio Luiz, campeões na Croácia em 2005, Harley e Pedro, campeões de duas das três competições no ano, e Ricardo e Emanuel, campeões da etapa croata do circuito em 2006.