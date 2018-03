Bernadinho: derrota serviu de alerta O técnico Bernardo Rezende deixou os Estados Unidos, onde a seleção brasileira perdeu a invencibilidade na Liga Mundial de Vôlei, com a avaliação de que o renovado grupo do Brasil mostrou "que ainda precisa ser trabalhado no aspecto mental". "Temos de estar sempre concentrados no objetivo final", afirmou o treinador. Bernardinho acha que a derrota para os norte-americanos, por 3 sets a 2, no domingo, após cinco vitórias consecutivas, foi importante para mostrar que o time ainda está longe do ponto ideal. "A derrota é ruim, mas serve para mostrar que ainda estamos longe de sermos os melhores do mundo e temos muito trabalho pela frente." A delegação do Brasil desembarca nesta terça-feira em São Paulo e reapresenta-se na quarta em Belo Horizonte, onde serão os dois primeiros jogos de volta, sábado e domingo, contra os Estados Unidos. Depois, a seleção enfrenta a Holanda (dias 9 e 10, em Fortaleza) e a Alemanha (16 e 17, em Recife). O retrospecto do Brasil é positivo. Fechou os jogos de ida da Liga com cinco vitórias e uma derrota, justamente a de domingo, para os Estados Unidos, por 3 sets a 2 (13/25, 20/25, 27/25, 25/22 e 15/13), em Colorado Springs. O pior, na avaliação de Bernardinho, foi perder depois de abrir vantagem por 2 sets a 0. "Há derrotas e derrotas e essa é daquelas difícil de engolir. Mostrou que fizemos dois jogos em um." No sábado, a seleção havia vencido os norte-americanos, com incrível facilidade, por 3 sets a 0 (25/22, 25/12 e 25/15).