Bernardinho acredita que Brasil chegou ao ponto ideal

Bernardinho, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, disse que o time já ganhou o ritmo desejado na Copa do Mundo, que está sendo disputada no Japão e classifica os três primeiros colocados para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. "Acho que nos dois últimos jogos mostramos nosso melhor nível. Mudamos de levantador e portanto é quase uma equipe nova. A cada partida, os jogadores estão encontrando seu melhor nível, porque jogamos muito pouco com esta nova formação", analisou o técnico brasileiro. Nos últimos dois jogos pela Copa do Mundo, o Brasil arrasou por 3 sets a 0 as seleções de Porto Rico e Bulgária, fortes candidatas às vagas nos Jogos de Pequim. "O que mais me agrada na equipe é a atitude. Os jogadores estão lutando por todas as bolas e defendendo o tempo todo. O serviço também está saindo muito bem. Marcelinho está pegando o jeito de seus companheiros e jogando com inteligência. Agora temos que manter a atenção e a concentração para não cair em armadilhas. Vamos enfrentar equipes que, no papel, parecem mais fáceis, mas são perigosas", acrescentou. Em Oakayama, o Brasil tem um calendário aparentemente tranqüilo. Os adversários serão seleções que não estão entre as favoritas: Austrália, Coréia do Sul e Tunísia. "Nossa intenção é chegar à partida contra a Rússia, já em Tóquio, na última rodada, com apenas uma derrota, e tentar jogar bem. Em teoria não deveríamos ter muitos problemas, mas somos uma equipe não muito alta e muitas vezes temos problemas quando enfrentamos adversários de maior porte", ressaltou. "No saque, os adversários não têm responsabilidade quando jogam contra o Brasil, e fazem muita pressão. É uma situação que estamos vivendo há alguns anos. Mas gosto da atitude da equipe e vou comentar aos jogadores que devemos continuar assim para chegar ao objetivo, que é a vaga olímpica", disse o treinador.