Bernardinho anuncia volta de Nalbert à seleção brasileira Durante evento que aconteceu na última segunda-feira, no Rio de Janeiro, o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei anunciou que chamará o veterano Nalbert para fazer parte do grupo para o início da Liga Mundial. "Ele demonstrou o interesse de voltar e estará no início da preparação. O Nalbert precisará reconquistar a confiança dos companheiros e mostrar que está ali pronto para tudo, para o que der e vier. Se ele tiver esse pensamento, é assim que nós o queremos. Mas terá de começar de baixo, passando por tudo que os iniciantes passam", afirmou o treinador em entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo. Para o jogador - campeão olímpico pelo Brasil em 2004, na Grécia - o anúncio foi uma surpresa. "Não esperava de forma alguma receber este presente. Estou muito feliz. Sei que precisarei treinar muito e me dedicar em dobro para conquistar na quadra o meu lugar na equipe. O Brasil tem o melhor time do mundo, e entrar nele não será nada fácil." Sem chances de conseguir a única vaga que o Brasil tem para disputar o vôlei de praia no Pan do Rio, Nalbert decidiu voltar às quadras e conquistar um título que ainda não tem em seu currículo, o de campeão pan-americano. Aos 32 anos, o jogador ainda está em negociação com clubes italianos para voltar a atuar nas quadras e esperava que a convocação só poderia vir depois de jogar, mas Bernardinho conta com o capitão da campanha vitoriosa de Atenas. Porém, a confiança terá de ser confirmada nos treinos, pois o técnico levará para a primeira fase de preparação um número maior de jogadores, fazendo cortes para compor o grupo de 12 atletas que tentarão a conquista do sétimo título do Brasil na Liga Mundial.