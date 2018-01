Bernardinho apóia carreira do filho Nem na folga Bernardo Rezende, o Bernardinho, fica longe das quadras. Hoje, passou a dia inteiro com o filho Bruno, que completou 15 anos. Do aeroporto de Guarulhos, foi para Campinas assistir ao treino de vôlei do filho, no clube Fonte São Paulo, o mesmo em que o levantador Maurício iniciou a carreira. Ficou quietinho na arquibancada e não deu palpites nos lances de Bruno. "Não gosto de ficar falando o que ele deve fazer. É muita pressão em cima do garoto." Bruno ganhou de presente de Bernardinho um verdadeiro troféu. "Trouxe a camisa do líbero da Itália para a coleção dele. O problema é que não está lavada." Além da camisa de Corsano, Bruno tem a de Dante, seu ídolo, e do Nalbert. "Bruno adora o Dante, e depois que ele ficou no bloqueio no último ponto do jogo contra a Argentina, na Olimpíada de Sydney, ligou para mim para saber como o Dante estava se sentindo." Bruno largou o badminton há dois anos para dedicar-se ao esporte dos pais (sua mãe é a ex-jogadora Vera Mossa). Com a raquete e a peteca, foi campeão pan-americano individual e em duplas, em 1998, e medalha de bronze no Sul-americano de 1997. "Foi o meu pai que me levou no Fluminense para eu começar a treinar", contou Bruno, que na época, em 1999, estava morando no Rio. "Ele leva jeito. Mas tomara que puxe o lado da mãe, que é mais alta e habilidosa do que eu." Se depender de tradição, o garoto vai se dar bem. Aos seis meses de vida, ainda na barriga da mãe, foi campeão brasileiro com a Supergasbrás. Com seis anos, vice-campeão nacional defendendo o time do mini-vôlei do Flamengo. "Meu pai me levava aos ginásios e me deixava com as mães dos outros atletas para ver seus treinos e os da minha mãe.? Bruno tem 1m84, a mesma altura de Maurício, e está fazendo tratamento para crescer ainda mais. "Fiz uns exames de cartilagem do pulso e cotovelo e sei que posso crescer mais." Diz que quer seguir a carreira como levantador, mas não descarta o vestibular de Direito. A partir de sexta-feira disputará os Jogos Regionais em Itapira.