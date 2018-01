Bernardinho aprova estreia e prevê rodízio na seleção no Sul-Americano

"Fizemos os dois primeiros sets praticamente sem erros e, com isso, abrimos uma frente muito grande. No terceiro começamos errando e depois o time se reencontrou", comentou Bernardinho. "Mudei o time com os que tinham condições de jogar e temos apenas 12 jogadores, sendo dois líberos. Vou usar todo o grupo com o máximo de bom senso possível pensando no fim de semana."

O técnico aproveitou o duelo tranquilo na estreia para dar ritmo de jogo a vários jogadores, incluindo o estreante Kadu, de 21 anos. "Estava um pouco nervoso no início, mas aos poucos fui me sentindo mais solto, consegui fazer um bom jogo", disse Kadu, que sonha com vaga no time nos Jogos Olímpicos.

"Desde pequeno eu tenho o sonho de vestir a camisa da seleção principal, quem sabe disputar uma edição dos Jogos Olímpicos, e estar dentro de quadra com grandes jogadores é muito importante para mim", completou o jogador, que começou a partida como titular.

Além dele, foram titulares Bruninho, Evandro, Lucas Lóh, Kadu, Isac e Maurício Souza. O time contou ainda com o líbero Serginho. Rapha entrou no decorrer da partida. Para o segundo jogo, contra o Chile, o treinador poderá contar com o ponteiro Murilo, convocado de última hora para completar o elenco, após as baixas de Lipe e Maurício Borges, lesionados.