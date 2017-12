Bernardinho aprova treinos do Brasil na escala em Paris O técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho, gostou dos treinos realizados pela equipe durante a parada de dois dias em Paris, no meio da viagem para o Japão, onde o time inicia na próxima semana a luta pelo bicampeonato mundial. "Fizemos treinos curtos, porém proveitosos. Os jogadores estiveram muito focados", afirmou o técnico, que ainda vê a necessidade de ajustes no entrosamento na equipe para a partida de estréia no Mundial, no dia 17, contra Cuba. "O saque da equipe tem melhorado, mas também precisa evoluir mais. Outra preocupação constante nossa é o sistema defensivo?, completou Bernardinho. Antes de seguir para o Japão, a equipe fez um último treino, na manhã desta quarta-feira. A última etapa de preparação será em Osaka, no mesmo centro de treinamento em que a equipe se preparou para a disputa - e o título - da Copa dos Campeões, no fim do ano passado. O levantador reserva Marcelinho, que completou 32 anos nesta quarta, acredita que aprimorar a parte física será fundamental para repetir o feito de quatro anos atrás, no Mundial disputado na Argentina. ?Há muitas equipes que cresceram, como França, Polônia e Estados Unidos, e precisamos dar ênfase maior à parte física, aumentar nossa vantagem nesse quesito", afirmou o jogador, que vai para seu primeiro Mundial.