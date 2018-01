Bernardinho assistirá ao jogo de seu time pela televisão O técnico Bernardinho vai ver seu time, o Rexona-Ades, pela televisão, no hotel. Suspenso depois de tomar o 3º cartão amarelo, disse nesta sexta-feira, 13, que prefere não ficar na arquibancada que estará lotada pela torcida do Finasa/Osasco. "Pode causar algum mal-estar e atrapalhar a partida", explicou, aborrecido por estar fora do 4º jogo do playoff final da Superliga. De barba por fazer e um pouco abatido, Bernardinho se disse aborrecido por ter tomado "dois amarelos de um dos árbitros que mais considera, um no jogo contra Macaé e outro no último, contra o Finasa". Acha que "muitas vezes até leva cartão merecido", mas não da última. "Pode ter sido uma compensação porque ele havia dado cartão ao outro técnico (Luizomar Moura, no 2º set), no começo do jogo. Como o Bernardinho é mais agitado...", afirmou. Na última partida, Bernardinho discutiu com o segundo árbitro, Carlos Cinino (PR), e levou cartão de Paulo Turci (RS). Disse que pediu desculpas às atletas e que confia no assistente Hélio Griner e em sua comissão técnica, que deve escalar Dani Lins, Renatinha, Sassá, Regiane, Thaisa e Fabiana e a líbero Fabi. "Vai ver é até melhor. Tira a pressão delas." No jogo de sábado, o Rexona entra em quadra pressionado pela desvantagem de 2 a 1 na série melhor-de-cinco. A partida ocorrerá às 9h30, no Ginásio José Corrêa, em Barueri. O jogo será transmitido pelas redes de televisão Globo e SporTV.