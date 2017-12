Bernardinho busca mais um título A seleção brasileira masculina de vôlei estréia na Copa dos Campeões na madrugada de terça-feira (às 3 horas de Brasília), contra a Coréia, em busca do segundo título da competição (foi campeã em 1997) e do aproveitamento de 100% na temporada. Desde que o técnico Bernardinho assumiu o comando do time, no início do ano, o Brasil conquistou tudo que disputou - Liga Mundial, Copa América, Sul-Americano, Classificatório para o Mundial de 2002 e ainda um torneio amistoso na Itália. A rodada de abertura terá também: Cuba x Iugoslávia e Japão x Argentina. Essa será a primeira vez na temporada que a seleção brasileira enfrentará um adversário da escola asiática, caracterizada pela boa defesa, rapidez e volume de jogo. Bernardinho deverá escalar o time do Brasil com Maurício, André Nascimento, Nalbert, Dante, Henrique e Rodrigão. Serginho é o líbero.