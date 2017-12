Bernardinho chama 16 para últimos treinos antes do Mundial O técnico Bernardinho convocou nesta segunda-feira os 16 jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei, que se juntam nesta terça-feira, em Saquarema, no Rio, para a última etapa de treinos antes do Mundial do Japão, que será realizado de 17 de novembro e 03 de dezembro, no Japão. A grande novidade da lista é a volta do atacante Roberto Minuzzi, que foi afastado no início do ano passado por causa de problemas cardíacos. Operado, voltou a jogar no começo do ano e foi vice-campeão da Superliga pelo Telemig Celular/Minas, mas não foi chamado por Bernardinho para a Liga Mundial. Na semana passada, ele defendeu a seleção de novos em duas vitórias contra a equipe principal da Argentina, que encerrava sua preparação para o Mundial. O levantador Bruno Rezende e o atacante Samuel também disputaram esses jogos. Além dos 16 convocados, o período de treinos em Saquarema, que vai até o fim deste mês, terá dois novatos convidados por Bernardinho para acompanhar o time e ganhar experiência: o meio-de-rede Lucas e o ponta Thiago Alves. A equipe viaja para a Europa no início de novembro e treina quatro dias na Itália antes de seguir para o Japão. A estréia no Mundial, no dia 17, será contra Cuba. Na primeira fase, o Brasil enfrenta ainda Grécia (dia 18), França (19), Austrália (21) e Alemanha (22). Todos os jogos serão em Fukuoka, e os quatro primeiros se classificam para a segunda fase, em Hiroshima. O Brasil é o atual campeão mundial, título conquistado em 2002, na Argentina. Confira os 16 convocados por Bernardinho Levantadores Ricardinho Marcelinho Bruno Rezende Meios-de-rede André Heller Sidão Gustavo Rodrigão Opostos André Nascimento Anderson Leandro Vissoto Atacantes Giba Murilo Dante Samuel Roberto Minuzzi Líbero Escadinha