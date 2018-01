Bernardinho chama mais 8 para seleção O técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, convocou, nesta segunda-feira, os oito jogadores que disputaram a decisão do título brasileiro e agora vão completar a seleção masculina de vôlei na temporada. Foram chamados André Nascimento, Dante, Henrique, Maurício e Ezinho, do campeão da Superliga, o Telemig Celular Minas, e Giovane, Rodrigão e Escadinha (Ségio dos Santos), do vice-campeão Banespa.