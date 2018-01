Bernardinho confirma inscrição de Nalbert na Liga Mundial O técnico Bernardinho confirmou a inscrição de Nalbert para a disputa da Liga Mundial de Vôlei, a partir do dia 26 de maio. O jogador, que voltou agora do vôlei de praia, está entre os 19 convocados para formar a seleção brasileira durante a competição. Campeão olímpico e mundial, Nalbert passou os últimos dois anos no vôlei de praia. Mas voltou às quadras em 2007, com objetivo de disputar os Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, e a Olimpíada de Pequim, em 2008. Com isso, logo ganhou apoio de Bernardinho, que deixou as portas da seleção abertas para ele. Depois de um rápido período de treinos de readaptação, Nalbert foi jogar no Modena, do vôlei italiano. Ficou pouco tempo lá, mas já conseguiu garantir seu lugar na seleção. Na Liga Mundial, Bernardinho deve fazer um rodízio de jogadores, poupando os principais atletas do grupo para outras competições como o Pan. Com isso, Nalbert deve jogar bastante, até mesmo para recuperar seu ritmo. Além de Nalbert, a lista de inscritos tem alguns novatos na seleção, como Eder (Cimed), Thiago (Unisul) e Ala (Ulbra). Mas a base foi mantida, com Ricardinho, Giba, Dante, André Nascimento, Serginho, Gustavo, Rodrigão e André Heller. O Brasil está no Grupo A da Liga Mundial, torneio em que já conquistou seis títulos - inclusive, foi campeão das quatro últimas edições. Na primeira fase, o time de Bernardinho jogará contra Coréia do Sul, Canadá e Finlândia. Confira a lista dos 19 jogadores inscritos pelo Brasil: Bruno Rezende (Cimed) Marcelinho (Panathinaikos-GRE) Eder Carbonera (Cimed) André Heller (Trentino-ITA) Sidão (Modena-ITA) Samuel (Minas) Giba (Piemonte-ITA) Murilo (Modena-ITA) André Nascimento (Trentino-ITA) Serginho (Piacenza-ITA) Anderson (Taranto-ITA) Nalbert (Modena-ITA) Gustavo (Treviso-ITA) Rodrigão (Macerata-ITA) Roberto Minuzzi (Minas) Thiago Alves (Unisul) Ricardinho (Modena-ITA) Dante (Panathinaikos-GRE) Alan (Ulbra)