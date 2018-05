Bernardinho convoca mais quatro para seleção masculina de vôlei

RIO - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta terça-feira mais quatro jogadores convocados para o início dos treinos da seleção masculina visando a Liga Mundial, o Campeonato Mundial e o demais torneios dos quais a equipe do técnico Bernardinho vai participar nesta temporada.

Foram chamados testa vez o ponteiro Maurício Borges e o central Otávio, do Vivo/Minas, o levantador Fernando Kreling, do Sada/Cruzeiro, e o central Gustavão, do Brasil Kirin. Todos se apresentam domingo, em Saquarema (RJ). No mesmo dia, o Sada faz a final da Superliga contra o Sesi, mas Kreling não faz parte do elenco principal.

Na convocação inicial, foram chamados o levantador Murilo Radke, os opostos Leandro Vissotto, Gregore e Rafael, o central Matheus, os ponteiros Douglas, João Rafael e Rodriguinho, e os líberos Mário Jr. e Felipe.

Depois, na segunda lista, Bernardinho chamou o ponteiro Lucas Loh e o central Flávio, ambos do Minas, que se juntaram na segunda-feira ao grupo. Por enquanto, o elenco trabalha sob o comando de Rubinho, assistente técnico da seleção.

De acordo com a CBV, o grupo conta com atletas mais jovens, que são convocados para a formação da seleção de novos, e alguns mais experientes, como Maurício Borges, chamado para a seleção adulta. "Todos os convocados treinam juntos e fazem exatamente o mesmo trabalho", explicou Rubinho.

O primeiro compromisso da seleção brasileira masculina de vôlei em 2014 será a Liga Mundial. A equipe está no Grupo A do torneio e vai abrir a sua participação diante da Itália em partidas marcadas para os dias 23 e 24 de maio em Jaraguá do Sul (SC). Polônia e Irã serão os outros adversários na chave.